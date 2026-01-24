Detuvieron a “La Pitón”: robó a un adulto mayor y cayó con pedido de captura vigente

En su último ilícito tuvo como víctima a un hombre de 73 años. La UTM del Departamento 6 concretó la aprehensión.

Hoy 12:08

La delincuente Jimena Marisol “La Pitón” Cano, de 27 años, fue detenida en barrio Toro Yacu luego de protagonizar un reciente hurto en perjuicio de un adulto mayor, al confirmarse que pesaba sobre ella un pedido de detención vigente desde diciembre de 2025.

El hecho más reciente tuvo como víctima a Eduardo Ruiz (73), una persona mayor y en situación de vulnerabilidad, quien denunció que la acusada ingresó a su domicilio y, aprovechándose de un momento de distracción, sustrajo dinero en efectivo que se encontraba sobre una silla.

De acuerdo a la denuncia, “La Pitón” se apoderó de $60.000, dinero que constituía parte de los ahorros del damnificado. El ilícito fue advertido por el nieto de la víctima, quien avisó inmediato. Al intentar ser interceptada, la acusada arrojó $20.000 durante la huida, escapando con el resto del dinero.

Tras las tareas investigativas, se estableció que Cano contaba con un pedido de detención vigente, correspondiente a otra causa por hurto simple, iniciada en diciembre de 2025, en perjuicio de Nilda Rosa Gramajo.

Finalmente, en inmediaciones de calle Chacabuco y avenida Néstor Kirchner, personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) del Departamento de Seguridad Ciudadana N°6 logró localizarla, reducirla y proceder a su detención, trasladándola a sede policial.

Por disposición del fiscal interviniente Dr. Rafael Zanni, la acusada quedó aprehendida por el hurto en perjuicio de Eduardo Ruiz y detenida por la causa anterior, con intervención de la Dra. Pérez Vicens y del Juzgado de Control y Garantías a cargo del Dr. Diego Martín Vittar.