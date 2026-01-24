Ingresar
Güemes venció a San Martín de Tucumán en su tercer amistoso de pretemporada

El Gaucho se impuso por 1-0 sobre el Santo en su estadio en un nuevo encuentro de preparación.

Hoy 14:06

Güemes disputó este sábado por la mañana su tercer amistoso de pretemporada frente a San Martín de Tucumán, en una jornada que se dividió en dos encuentros de 60 minutos cada uno y dejó sensaciones alentadoras para el equipo de Juan Vita.

En el primer partido, el Gaucho se impuso por 1-0, gracias a un gol en contra de Santiago Briñone, mientras que el segundo cruce finalizó 0-0, en un duelo más equilibrado y con menor cantidad de situaciones. Ambos encuentros fueron dirigidos por el árbitro santiagueño Francisco Acosta.

En el primer encuentro, Güemes formó con Finochietto; Bordón, Oneto, Lazza y Benítez; Baier, Berges, Gerez, Pugliese; Sala y Amilivia. Por su parte, el Santo tucumano alineó a Darío Sand; Elías López, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Nahuel Gallardo; Jorge Juárez, Santiago Briñone, Matías García; Gonzalo Rodríguez, Facundo Pons y Luciano Ferreyra.

En el segundo partido, el Gaucho salió a la cancha con Martínez; Arnay, Juárez, Melillán y Rossi; Quiroz, Nico Juárez, Godoy; Ferrara, Espósito y Sánchez Sotelo. Mientras que San Martín lo hizo con Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Tiago Peñalba, Guillermo Rodríguez, Lucas Diarte; Agustín Graneros, Leonardo Monroy, Nicolás Castro, Alan Cisnero; Lautaro Ovando y Nicolás Moreno.

Con rodaje, pruebas tácticas y conclusiones positivas, Güemes continúa ajustando detalles en la recta final de la pretemporada, con la mira puesta en llegar de la mejor manera al inicio del campeonato.

De cara a lo que viene, el elenco azulgrana ya tiene confirmado su último amistoso antes del inicio de la competencia oficial: será el sábado próximo ante Mitre, en un clásico que servirá como prueba final de preparación.

Vale recordar que Güemes debutará en la Primera Nacional recibiendo a Nueva Chicago el domingo 15 de febrero a las 17.

