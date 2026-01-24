Incendios en Chubut: intervinieron el Parque Nacional Los Alerces

Ocurre por primera vez en la historia. La Administración de Parques Nacionales desplazó a las autoridades del parque transitoriamente.

Hoy 13:15

Este viernes, la Administración de Parques Nacional (APN) dispuso la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces por primera vez en la historia.

La medida responde a la situación crítica por los incendios forestales, mientras continúa el operativo para combatir las llamas.

Según informó el comunicado oficial al que pudo acceder TN, el Comité de Intervención asumirá, transitoriamente, la totalidad de las funciones que corresponden a la intendencia del parque.

“La medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales“, señala el informe.

De acuerdo a lo que señalaron, la APN realizó una evaluación integral de la situación en el área, y como resultado de la misma “se consideró necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional, a fin de asegurar la regularización del funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces“.

Sumado a esto, el comunicado también puso el foco en las causas judiciales que se tramitan frente a una denuncia penal presentada a la Fiscalía Federal de Esquel, por presunto abuso de autoridad y negligencia en el manejo del incendio forestal en Chubut.

“La intervención permitirá fortalecer la conducción integral del área, asegurar la debida ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la situación excepcional en curso“, concluyó el comunicado.

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, conserva más de 259 mil hectáreas de la ecorregión Bosques Patagónicos.

Desde que inició la emergencia ígnea, la atracción turística chubutense fue vedada y se prohibió el ingreso de cualquier persona que no forme parte del operativo para combatir los incendios.

El fuego en Chubut ya arrasó más de 30.000 hectáreas y son más de 400 los brigadistas que trabajan de manera coordinada en el lugar para contener las llamas. En el Parque Nacional Los Alerces se encuentran operando 14 medios aéreos, como aviones y helicópteros hidrantes.