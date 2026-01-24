Carlos Mayor, tras el nuevo amistoso de Mitre: “Sirve para ganar ritmo y reafirmar ideas”

El entrenador aurinegro expresó sus sensaciones luego del encuentro ante la Reserva de Central Córdoba en diálogo exclusivo con Noticiero 7 y Diario Panorama.

Hoy 14:42

Luego del nuevo amistoso ante la Reserva de Central Córdoba, el entrenador de Mitre, Carlos Mayor dialogó en exclusiva con Noticiero 7 y Diario Panorama, dejando sus sensaciones y destacando la importancia de seguir sumando minutos de fútbol en plena pretemporada, con la mirada puesta en el debut en la Primera Nacional.

“La verdad que fue un lindo amistoso. Pudimos jugar, tener ritmo, seguir corrigiendo cosas, evaluando y reafirmando ideas”, expresó el DT, conforme con lo realizado por su equipo. En esa línea, remarcó que estos ensayos son clave para ir soltándose tras semanas de fuerte trabajo físico: “Venimos de un par de semanas de mucho laburo y empezar a hacer fútbol sirve para ganar ritmo”.

Mayor fue claro al señalar que el equipo todavía está en proceso. “Nos falta, todavía nos falta”, reconoció, aunque explicó que es parte del camino lógico de la preparación. “Hacer fútbol, corregir y cometer errores nos va sacando conclusiones y nos va mejorando. No es ninguna ciencia: hay que jugar para agarrar ritmo”, subrayó.

En cuanto al armado del equipo, el entrenador valoró la respuesta del plantel y el crecimiento colectivo. “Todo esto sirve para que los jugadores vayan corrigiendo cosas y reafirmando”, señaló, antes de mostrarse satisfecho con el trabajo general: “Estoy conforme con lo que estamos haciendo”.

Sobre el mercado de pases, Mayor dejó la puerta abierta a posibles movimientos, aunque sin urgencias. “Estamos bien, pero siempre expectantes. El libre pase está abierto y, si sale algo, se puede hablar”, explicó. De todos modos, resaltó la fortaleza del grupo actual: “Tenemos un grupo muy competitivo, estamos entrenando bien”.

Finalmente, el DT palpitó el último amistoso de pretemporada, ante Güemes, y remarcó el enfoque con el que lo afrontarán. “Buscaremos seguir creciendo, corrigiendo y evolucionando”, sostuvo, y cerró: “Sabemos que es un amistoso, pero la fecha del campeonato se acerca y ya lo tomamos con mucha seriedad, pensando en lo que se viene”.