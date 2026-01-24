Juan Vita analizó el amistoso de Güemes y el proceso del equipo: “Estamos en pleno período de construcción”

El DT del Gaucho habló tras el encuentro ante San Martín de Tucumán e hizo una evaluación de la preparación de sus dirigidos.

Tras el nuevo amistoso de pretemporada ante San Martín de Tucumán, el entrenador de Güemes, Juan Vita, dialogó en exclusiva con Noticiero 7 y Diario Panorama y dejó definiciones claras sobre el momento del equipo, el armado del plantel y los objetivos de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional.

El DT destacó la importancia de estos encuentros preparatorios para sumar competencia. “Nos sirve jugar estos partidos porque nos da competencia. Los jugadores se van soltando físicamente, venimos con cargas muy altas y estos partidos ayudan a soltar las piernas, ponerse bien y empezar a competir”, explicó.

Vita fue cauto al momento de evaluar el presente del equipo y remarcó que todavía queda mucho camino por recorrer. “Falta mucho todavía. Recién la semana pasada llegó todo el plantel completo, así que hay que seguir trabajando”, señaló, dejando en claro que el proceso recién comienza.

En esa misma línea, subrayó que se trata de un grupo prácticamente nuevo. “Es un plantel casi totalmente nuevo, el 90% de los jugadores son nuevos. Los amistosos sirven para darles rodaje y que se pongan bien físicamente”, sostuvo, y remarcó que el plantel es parejo y que contará con todos a lo largo de un torneo extenso. “Es un campeonato largo, de un año entero, y a todos los jugadores los vamos a trabajar de la misma manera”.

Consultado sobre el aspecto grupal, el entrenador fue sincero. “Todavía no está formado el grupo. Estamos en un período de construcción y preparación. Llegamos hace tres semanas y queda muchísimo por trabajar”, afirmó.

Vita también se mostró conforme con su adaptación al club y a la provincia. “En Santiago estoy muy bien, la gente me trató de la mejor manera. Estoy contento con la ciudad”, expresó.

En relación al debut ante Nueva Chicago, el DT relativizó la importancia de la localía. “Son 36 partidos. Toque donde toque y a la hora que sea, tenemos que estar preparados para competir”, remarcó, confirmando además que el equipo jugará siempre de local en el Arturo "Jiya" Miranda.

Por último, dejó un mensaje reflexivo para el hincha gaucho, luego de varias temporadas peleando la permanencia. “Hace años que el equipo viene sufriendo. Hay que hacer una reflexión grande de lo institucional, de los planteles y de muchas cosas que, si no se corrigen, te llevan a sufrir todos los años. Todavía estamos a tiempo porque el torneo no empezó", cerró.