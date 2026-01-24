Briatore habló del posible “cambio de piloto” en Alpine y llevó calma por Colapinto

Tras la presentación oficial del A526, Alpine volvió a quedar en el centro de la escena de la Fórmula 1, no solo por su nuevo monoplaza sino también por un tema siempre sensible: la continuidad de sus pilotos. Con Franco Colapinto y Pierre Gasly como la dupla confirmada para 2026, Flavio Briatore fue consultado por una eventual modificación de butacas en plena temporada y respondió con ironía, dejando un mensaje de tranquilidad.

El asesor italiano, una de las voces más influyentes dentro de la escudería francesa, fue directo cuando le plantearon la posibilidad de un cambio de pilotos, ya sea para mover al argentino, al francés o darle lugar al joven Paul Aron. Lejos de alimentar rumores, Briatore apeló al humor: “Me olvidé del botón de cambios, ya no tengo más el botón. Lo perdí”, lanzó con una sonrisa, frase que rápidamente fue interpretada como un respaldo a la dupla titular.

El mensaje puertas adentro parece claro: Alpine no planea un volantazo prematuro y tanto Colapinto como Gasly arrancan la temporada con crédito. Al menos desde el discurso oficial, la idea es atravesar el 2026 sin experimentos y con estabilidad en el box.

De todos modos, Briatore también dejó en claro que el margen de tolerancia será mínimo. Con un equipo que se siente mejor preparado, más tiempo de desarrollo y el salto clave al motor Mercedes, el italiano remarcó que el objetivo no se negocia. “El objetivo es siempre el mismo, tenemos que ir rápido. No importa cuáles sean las regulaciones”, sentenció, en una frase que suena a promesa hacia afuera, pero también a advertencia hacia adentro.

En ese contexto, Franco Colapinto también dejó su mirada durante la presentación. El argentino habló de un auto “muy diferente”, de un año de aprendizaje y de la ilusión por empezar a girar en pista cuanto antes. La verdadera historia, sin embargo, comenzará a escribirse cuando el A526 salga a pista en los tests y luego en el debut oficial.

Ahí se verá si la ironía de Briatore fue solo un chiste o la primera señal de que Alpine apuesta fuerte por la estabilidad, con Colapinto como uno de los protagonistas del nuevo proyecto.