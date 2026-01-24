Del centro al noreste: las regiones más comprometidas por la tormenta invernal en EE.UU.

Nevadas intensas, capas de hielo y temperaturas bajo cero afectan a decenas de estados y activaron emergencias en amplias zonas del país.

Hoy 14:23

Millones de habitantes en Estados Unidos enfrentan desde el viernes 24 de enero una de las tormentas invernales más extensas y severas registradas en la última década, según reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y datos difundidos por CBS News y NBC News. El evento afecta a más de 200 millones de personas, con impactos directos en 35 estados, y ha obligado a declarar la emergencia en 17 estados y Washington D. C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el NWS, la tormenta recorre más de 3.700 kilómetros desde las Montañas Rocosas hasta el noreste del país, con acumulaciones de nieve, hielo y temperaturas gélidas. Las autoridades han advertido sobre riesgos para la infraestructura, interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones graves en el transporte en zonas urbanas y rurales. CBS News detalló que nueve estados han activado a sus Guardias Nacionales para tareas de prevención y respuesta.

El fenómeno meteorológico, impulsado por el choque de una masa de aire polar con un río atmosférico, replica condiciones observadas en tormentas históricas, como la de 2014, pero con un alcance más amplio. NBC News informó que la tormenta ya provocó temperaturas mínimas de -33 °F (-36,1 ℃) en Minnesota y -41,8 °F (-41 ℃) en Saskatchewan, Canadá, y anticipó que el frío extremo se mantendrá hasta la próxima semana.

¿Cuáles son las principales ciudades bajo alerta?

De acuerdo con el último reporte del NWS y los mapas de pronóstico publicados por CBS News y NBC News, centenares de ciudades y comunidades en el sur, centro y noreste de Estados Unidos están bajo alerta. Entre las principales urbes y áreas metropolitanas bajo advertencias oficiales se encuentran:

* Nueva York

* Boston

* Washington D.C.

* Oklahoma City

* Dallas/Fort Worth

* Little Rock

* Tupelo

* Nashville

* Cincinnati

* Pittsburgh

* Charlotte

* Richmond

* Atlanta

* Louisville

* Memphis

* Paducah

* Springfield

* Norman

* Hastings

* Shreveport

* Greenville

* Spartanburg

Estos centros urbanos y sus áreas periféricas figuran entre los territorios que, según el NWS, podrían registrar acumulaciones de nieve de entre 30 y 60 centímetros (12 a 24 pulgadas) y capas de hielo de hasta 2,5 centímetros (1 pulgada), especialmente en el sur y el centro del país.

¿Qué estados han declarado emergencia y cuáles han movilizado la Guardia Nacional?

Según CBS News y los comunicados estatales oficiales, 17 estados y Washington D. C. han declarado estado de emergencia ante el avance de la tormenta. Además, nueve estados han movilizado unidades de la Guardia Nacional para apoyar labores de rescate, remoción de nieve y atención a incidentes por cortes eléctricos o daños en infraestructura.

Entre los estados identificados en emergencia o con movilización especial se encuentran:

* Texas

* Nueva York

* Pensilvania

* Georgia

* Luisiana

* Virginia

* Tennessee

* Carolina del Norte

* Kentucky

* Arkansas

* Mississippi

* Alabama

* Oklahoma

* Illinois

* Missouri

* Ohio

* Connecticut

Estas medidas incluyen la apertura de refugios, restricciones de viaje, cierre preventivo de carreteras y despliegue de equipos para la restauración de servicios básicos.

¿Cuántas personas y regiones están bajo alerta o advertencia?

De acuerdo con el NWS, más de 200 millones de personas se encuentran bajo algún tipo de alerta o advertencia relacionada con la tormenta invernal, incluyendo alertas por nieve, hielo y frío extremo. CBS News informó que la amenaza se extiende a lo largo de 3.700 kilómetros, con afectación directa en 35 estados. NBC News detalló que, según el índice de severidad del Weather Prediction Center, gran parte del país experimenta condiciones de impacto mayor o extremo en movilidad y servicios.

El NWS especificó que 43 millones de personas están bajo alerta de frío extremo, con temperaturas o sensación térmica por debajo de -15 ℃ (5 °F), y otras 22 millones bajo vigilancia de frío extremo, con valores similares previstos en las próximas 24 a 48 horas. Además, 146 millones figuran bajo aviso de clima frío, con temperaturas estimadas de hasta -9 ℃ (15 °F).