Video | Millonario robo en el Centro: delincuentes desvalijaron un local de iPhones

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en calle San Martín, entre Garibaldi y Moreno. Al menos dos delincuentes quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

Hoy 15:02

Un reconocido comercio dedicado a la venta de productos Apple, más precisamente de celulares iPhones, fue víctima de un importante robo durante la madrugada de este sábado, en el barrio Centro de la Capital. El hecho ocurrió sobre calle San Martín, entre Garibaldi y Moreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Según relató el comerciante a Diario Panorama (385-5-795000), cerca de las 8 de la mañana, cuando una empleada llegó para iniciar la jornada laboral, advirtió que la puerta del negocio estaba forzada y abierta. Al ingresar, constató que delincuentes se habían llevado la totalidad de los equipos que se encontraban a la venta, tanto nuevos como usados.

Tras revisar las cámaras de seguridad, los propietarios confirmaron que el robo se produjo alrededor de las 3 de la madrugada. En las imágenes se observa que al menos fueron dos delincuentes los que ingresaron al local, tras barretear la puerta, para concretar el ilícito.

Te recomendamos: Video: intentó robar un local de iPhones en pleno Centro, pero solo causó daños

Personal de la Policía de la Provincia se hizo presente en el lugar y recomendó radicar la denuncia correspondiente, la cual fue realizada en la Comisaría Comunitaria Nº 1. A partir de ello, se inició una investigación por robo y hurto.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que analiza las grabaciones de seguridad y trabaja para identificar a los autores del hecho.