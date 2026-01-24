Conmoción en Añatuya: investigan la muerte de una mujer embarazada y su bebé camino al hospital

La víctima, de 36 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Zonal durante la madrugada. El fiscal ordenó una autopsia para esclarecer el doble fallecimiento ocurrido cuando era trasladada desde el departamento Salavina.

Hoy 17:14

Un trágico hecho es investigado por la Justicia tras la muerte de una mujer embarazada y su bebé que ingresaron sin vida al Hospital Zonal de Añatuya durante la madrugada de este jueves. El episodio generó conmoción en el paraje Santa Lucía, en el departamento Salavina, de donde era oriunda la víctima.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, alrededor de las 4.30, una ambulancia proveniente de Villa Salavina arribó de urgencia a la guardia del centro asistencial trasladando a Karina del Valle Peralta, de 36 años, quien cursaba un embarazo de nueve meses, acompañada por su pareja. Al momento del ingreso, el personal médico constató que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Minutos después, y pese a las maniobras de asistencia realizadas, los profesionales confirmaron también el fallecimiento del bebé, lo que profundizó la gravedad del caso.

Desde el hospital indicaron que se activaron los protocolos correspondientes, aunque el cuadro clínico resultó irreversible al momento del contacto médico.

Ante la muerte repentina, tomó intervención la Justicia. El fiscal de turno, Ezequiel Bustamante, dispuso el traslado de ambos cuerpos a la morgue judicial y ordenó la realización de una autopsia urgente para determinar las causas del doble fallecimiento. La investigación continúa en curso.