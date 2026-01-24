Ingresar
¿Bebé en camino?: el video de Wanda Nara que revolucionó las redes

Compras de ropa infantil y un beso en la panza alimentaron las versiones.

Un video de Wanda Nara volvió a ponerla en el centro de la escena y desató todo tipo de rumores en redes sociales. Las imágenes, publicadas este sábado por la cuenta de Instagram de LAM, muestran a la conductora recorriendo un centro comercial junto a su hija mayor y un detalle no pasó desapercibido: llevaba en la mano ropa de bebé.

En el clip se la ve a la mediática caminando por el local mientras sostiene algunas prendas infantiles, lo que de inmediato despertó especulaciones entre los usuarios. Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurre segundos después, cuando la nena nota que están siendo filmadas, se agacha y le da un beso en la panza a su mamá.

El gesto fue suficiente para que las redes estallaran con una pregunta que rápidamente se volvió tendencia: ¿Wanda Nara está embarazada? En cuestión de minutos, el video se replicó en distintas plataformas y los comentarios no tardaron en multiplicarse, con teorías, mensajes de sorpresa y debates entre quienes creen que se trata de una simple coincidencia y quienes aseguran que el gesto de la niña no fue casual.

Por el momento, Wanda Nara no hizo declaraciones oficiales al respecto, ni confirmó ni desmintió los rumores que la unen a Martín Migueles. Fiel a su estilo, el silencio alimentó aún más las versiones de embarazo y dejó abierta la incógnita sobre si se trata de un embarazo en camino o simplemente de una escena familiar que fue interpretada de más.

Mientras tanto, el video sigue dando que hablar y suma reproducciones, reafirmando que cada aparición pública de la empresaria se convierte, inevitablemente, en tema de conversación.

