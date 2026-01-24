Ingresar
La Policía de la Provincia intensifica recorridos preventivos en el cauce del río Dulce

Efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) realizan recorridos en kayak y lanchas para prevenir incidentes y brindar seguridad a quienes concurren a las playas del río Dulce.

Hoy 23:47

Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) de la Policía de la Provincia realiza patrullajes preventivos en el cauce del río Dulce, como parte de un operativo destinado a garantizar la seguridad de quienes disfrutan de las actividades recreativas en la zona.

Los recorridos se desarrollan mediante el uso de kayaks y lanchas, lo que permite una cobertura permanente sobre el espejo de agua y los sectores de mayor concurrencia durante la jornada.

Desde la fuerza indicaron que estas acciones tienen como finalidad prevenir incidentes, brindar asistencia inmediata ante cualquier emergencia y generar tranquilidad entre las familias que eligen las playas del río para el esparcimiento.

Los operativos se mantendrán de manera continua, especialmente en horarios de mayor afluencia de personas, como parte del esquema preventivo dispuesto por la Policía de la Provincia.

