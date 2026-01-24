Una inesperada llovizna sorprendió a los santiagueños durante la noche del sábado

El fenómeno se registró este sábado por la noche pese a que no estaba anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional. Para el domingo se mantiene un 40% de probabilidad de lluvias por la mañana y el calor extremo seguirá el lunes.

Hoy 22:52

Una llovizna inesperada sorprendió a los santiagueños este sábado por la noche, pese a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no había previsto precipitaciones para la jornada, que inicialmente se anunciaba con condiciones estables.

Según el pronóstico oficial, para este sábado no estaban previstas lluvias, lo que convierte al episodio registrado durante la noche en un fenómeno sorpresivo, sin alertas ni probabilidades anunciadas previamente.

De cara a las próximas horas, el SMN mantiene su previsión de inestabilidad acotada para el domingo. Para esa jornada se anuncia un 40% de probabilidades de lluvias durante la mañana, mientras que el resto del día el cielo se presentará parcialmente nublado, sin nuevos eventos significativos.

En cuanto a las temperaturas, el domingo continuará el calor intenso, con una máxima estimada de 37 grados, en línea con las altas marcas térmicas que se vienen registrando en la provincia.

Pese a las posibles precipitaciones matinales del domingo, no se espera un alivio térmico. Para el lunes, el organismo nacional anticipa una temperatura máxima de 40 grados, lo que extenderá el escenario de calor extremo en el inicio de la próxima semana.