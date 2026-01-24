Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 ENE 2026 | 32º
X
Espectaculos

Luciana Salazar se animó al morocho y revolucionó a sus seguidores

La modelo probó cómo le quedaría el cabello oscuro y no descartó un cambio definitivo.

Hoy 18:39
Luciana Salazar

Luciana Salazar dejó en shock a sus casi tres millones de seguidores al compartir en sus historias de Instagram una foto con el pelo teñido de negro. Aunque la imagen estaba editada, llamó la atención de todos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El posteo El posteo

“Jugando a ser morocha”, escribió la conductora en la publicación que dejó sin palabras a sus fanáticos. “Rubia o morocha me seguís gustando, Luli” y “Adriana Lima Style”, fueron algunos de los mensajes que recibió la imagen.

TEMAS Luciana Salazar

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia vial en el barrio Borges: motociclista murió tras derrapar sobre calle 16
  2. 2. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  3. 3. Moto de alta cilindrada y un auto protagonizaron un violento choque sobre avenida Belgrano
  4. 4. El tiempo para este sábado 24 de enero en Santiago del Estero: se espera una jornada calurosa y cielo mayormente nublado
  5. 5. River se quedó con un triunfazo en su visita a Barracas Central en el inicio del Apertura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT