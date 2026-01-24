Luciana Salazar se animó al morocho y revolucionó a sus seguidores

La modelo probó cómo le quedaría el cabello oscuro y no descartó un cambio definitivo.

Hoy 18:39

Luciana Salazar dejó en shock a sus casi tres millones de seguidores al compartir en sus historias de Instagram una foto con el pelo teñido de negro. Aunque la imagen estaba editada, llamó la atención de todos.

El posteo

“Jugando a ser morocha”, escribió la conductora en la publicación que dejó sin palabras a sus fanáticos. “Rubia o morocha me seguís gustando, Luli” y “Adriana Lima Style”, fueron algunos de los mensajes que recibió la imagen.