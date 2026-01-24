Javier Milei viajará a Estados Unidos en marzo para encabezar la "Argentina Week" ante inversores

El evento se realizará del 9 al 11 de marzo en Nueva York y buscará posicionar al país como destino atractivo para inversiones globales. La presencia del Presidente fue confirmada por el embajador Alec Oxenford.

El presidente Javier Milei confirmó que volverá en marzo a los Estados Unidos para participar de un Argentina Week, evento de tres días que se realizará del 9 al 11 de marzo en Manhattan, en Nueva York para posicionar al país como destino atractivo para inversores globales. La presencia la confirmó el propio mandatario este sábado al compartir en su cuenta de X un mensaje publicado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Se trata, escribió Oxenford, del “mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente con la participación confirmada en la apertura del evento del Presidente Javier Milei, a quien agradezco especialmente por su apoyo a esta iniciativa”.

“Presentaremos a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso. Quienes ingresen en esta etapa inicial podrán capturar oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala. Hablamos de inversiones capaces de transformar la matriz productiva y sostener un sendero de crecimiento y prosperidad de largo plazo”, escribió el embajador argentino en su largo posteo en la red X.

Los co-organizadores del evento, junto a la Embajada Argentina en EEUU, son los bancos J.P.Morgan Chase, el Bank of America y Kaszek, una firma de desarrollo de inversiones fundada en 2011 por Hernan Kazah, Nicolás Szekasy cofundadores y , respectivamente, jefe de operaciones y de finanzas de Mercado Libre.

El evento tiene como Business Partners al Citibank, la Cámara de Comercio de EEUU en la Argentina (AmCham), el “US-Argentina Business Council” y el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos/Sociedad de las Américas, editores de la centenaria publicación Foreign Affairs, el más tradicional cenáculo de debate sobre la política exterior de EEUU.

En su posteo, Oxenford señaló: “Alguna vez escuché que no hay ideas buenas o malas, sino oportunas o inoportunas. El interés generado confirma que esta iniciativa llega en el momento adecuado: cuando la Argentina avanza en la corrección de distorsiones estructurales, consolida un marco pro-mercado y es reconocida por Estados Unidos como aliado sistémico, en el marco de una extraordinaria relación de amistad y admiración mutua entre ambos presidentes que no tiene precedentes históricos”.

Las reformas económicas impulsadas por el Presidente Javier Milei -subrayó Oxenford, “han captado la atención internacional: su respaldo a esta iniciativa y su participación confirmada en la apertura del evento fueron determinantes para convocar a líderes empresariales globales y argentinos, así como a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Participarán como conferencistas más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya invierten en la Argentina, de empresas que evalúan ampliar su presencia y de grupos económicos que analizan ingresar al país en esta nueva etapa, atraídos por un entorno regulatorio más simple, previsible y orientado a la inversión”.

El clarísimo alineamiento del gobierno de Milei con el de Donald Trump en EEUU, ratificado en la reciente edición del Foro Económico Mundial en Davos, en el que Milei participó en el lanzamiento del Board of Peace que encabeza Trump, es el contexto en el que el nuevo evento busca atraer y promover nuevas inversiones norteamericanas en la Argentina. De hecho, EEUU sigue siendo, la principal fuente de inversiones extranjeras en la Argentina.