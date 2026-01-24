Bastian evoluciona estable después de su sexta operación

En este caso, los médicos realizaron una traquotomía sobre el menor. La información fue difundida por el Ministerio de Salud bonaerense.
La nueva operación había sido confirmada por su madre, Macarena Collantes, a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, la mujer informó que la cirugía se realizará a primera hora y pidió acompañamiento espiritual para el menor y el equipo médico que lo atiende.
Según indicaron allegados a la familia, desde el viernes aguardaban la llegada de las placas necesarias para concretar la intervención quirúrgica. Una vez confirmada la disponibilidad del material, los profesionales definieron avanzar con la operación.
El mensaje compartido por la madre, que corresponde a una captura de un estado de WhatsApp, incluyó además una oración dedicada a su hijo: “Dios mío, te pido que sostengas la mano de mi hijo; que lo acompañes en todo momento. Guía a todos los médicos y dale las fuerzas que necesita. Amén. Te amo, hijo mío. Todo va a estar bien. Acá estamos firmes, tu familia te ama y te espera”.
La confirmación de esta nueva cirugía se conoció pocas horas después de que los médicos ratificaran que Bastián presenta lesiones cerebrales y cervicales severas. El diagnóstico surgió a partir de estudios de resonancia magnética realizados durante la semana, tanto del cerebro como de la columna cervical.
Las alarmas se encendieron cuando el equipo médico intentó evaluar si el niño podía respirar sin asistencia mecánica. Al no lograr una respiración espontánea, se decidió reanudar el soporte respiratorio y avanzar con nuevas intervenciones para estabilizar su cuadro clínico.
Desde el hospital reiteraron que el menor continúa internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y bajo monitoreo permanente.
En el marco de la investigación judicial, una testigo presencial, Brisa, brindó detalles sobre cómo se produjo el accidente. Según su declaración, Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok, “frenó el rodado en un acto reflejo” al advertir que el UTV se aproximaba de frente, aunque el impacto se produjo de manera casi inmediata.
La joven relató que al mando del UTV iba “una chica de pelo negro”, acompañada por una nena en el asiento delantero, mientras que en la parte trasera viajaba “un hombre mayor de edad con un nene a upa y otra nena al lado”. El niño que llevaba en brazos era Bastián.