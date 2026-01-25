Apagones provocaron malestar en pobladores del norte salteño

Los cortes de energía afectaron a unas 400 mil personas de Orán, San Martín y Rivadavia. El Ente sanciona a Trasnoa.

Los cortes de energía eléctrica volvieron a golpear con fuerza al norte de la provincia de Salta y reavivaron un viejo malestar social que, esta vez, se expresó en las calles. De acuerdo con la información difundida por medios locales y testimonios vecinales, el nuevo apagón masivo volvió a poner bajo la lupa a Edesa, concesionaria del servicio de distribución desde 1996, aunque desde esta empresa y desde el Ente Regulador de Servicios Públicos, las culpas recayeron en Trasnoa, empresa transportista nacional privatizada en 1994.

En la ciudad de Orán, vecinos autoconvocados protagonizaron una protesta nocturna, con quema de neumáticos y fuertes reclamos por la reiteración de fallas y la falta de inversiones estructurales.

La manifestación se produjo cerca de la medianoche del viernes, en medio de la oscuridad y tras varias horas sin suministro eléctrico. Sin una convocatoria previa ni organización formal, la protesta reflejó el hartazgo acumulado de comerciantes, familias y trabajadores que denuncian que los apagones se repiten desde hace años, afectando la vida cotidiana y la actividad económica de una de las regiones más postergadas del sistema eléctrico provincial.

Según relataron los vecinos, el jueves el servicio se interrumpió alrededor de las 22 y recién se restableció cinco horas después. El viernes, la situación se repitió: el corte comenzó cerca de las 22.30, se normalizó pasada la 1.30, volvió a caer minutos después y recién se estabilizó cerca de las 3.30 de la madrugada. Fue en ese contexto que un grupo numeroso de personas se concentró para la protesta, mientras efectivos policiales intentaban contener los ánimos y apagar los focos de incendio.

"Yo tengo un negocio y todas las cosas se me echaron a perder. Esto se repite y no puede ser que pase después de tantos años con el mismo problema", expresó una comerciante durante la protesta, sintetizando el enojo de muchos usuarios que aseguran sentirse abandonados por las empresas responsables del servicio.

Pedirán sanciones a Trasnoa

De acuerdo a lo informado por El Tribuno de Salta, el corte generalizado se originó el jueves a partir de la salida de servicio de la línea de alta tensión de 132 kV en el tramo San Pedro–Libertador, infraestructura operada y mantenida por Trasnoa La falla dejó sin suministro eléctrico a gran parte del norte salteño y la situación se agravó con interrupciones que continuaron durante la noche del viernes en distintos barrios de Orán, Pichanal y otras localidades.

A más de 24 horas de iniciado el colapso del servicio, el organismo provincial comunicó que solicitará nuevamente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) la aplicación de sanciones a Trasnoa S.A., al considerarla responsable de la interrupción en el tramo Ledesma–San Pedro.