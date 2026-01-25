Gallardo analizó el debut triunfal de River y rompió el silencio sobre Sebastián Villa

River Plate comenzó el Torneo Apertura con una victoria como visitante y Marcelo Gallardo se mostró conforme con el rendimiento del equipo. Tras el 1-0 ante Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, el DT remarcó la solidez mostrada en el debut y valoró la preparación realizada en la pretemporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Como todo inicio de año, después de una buena pretemporada, empezamos a funcionar. Mostramos en competencia la preparación”, analizó el Muñeco, quien también subrayó las dificultades del partido. “Era una cancha difícil, con el campo de juego en mal estado y ante un rival que se cierra y defiende bien”, explicó.

Gallardo consideró que el Millonario hizo un partido correcto y sin grandes sobresaltos. “No pasamos sobresaltos salvo alguna jugada puntual. Intentamos tener dominio con la pelota y generamos situaciones. El gol vino de una pelota parada, pero pudimos haber hecho alguno más”, señaló. “Estoy contento con el resultado, con la idea y las formas”, agregó.

Sobre el mercado de pases, el entrenador fue cauto. “Mientras el mercado esté abierto, vamos a estar a la expectativa”, dijo, luego del debut de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. En relación a los nombres que circularon, como Sebastián Villa, aclaró: “Evaluamos todas las posibilidades. Algunas no llegaron por distintos motivos y no voy a dar detalles”.

En cuanto al funcionamiento general, Gallardo dejó un mensaje claro. “Tenemos que crecer como equipo para sentirnos representados. Me voy con buenas sensaciones y con un enfoque muy claro”, sostuvo.

Otras frases de Marcelo Gallardo

Sobre la mitad de la cancha, el DT destacó el equilibrio colectivo. “Se dio una imagen de equipo, con poco sufrimiento defensivo. Eso nos permite crecer partido a partido y consolidarnos en todas las líneas”.

Respecto al rol de Sebastián Driussi, explicó que puede adaptarse a distintas funciones. “Es un nueve que juega, no solo de área. Conoce bien el rol de mediapunta y se puede acoplar”.

Gallardo también elogió el debut del juvenil Santiago Beltrán. “No es fácil debutar en el arco de River siendo tan joven. Lo hizo con una naturalidad sorprendente. Es una alternativa real para el puesto”.

Sobre la llegada de Matías Viña, resaltó su jerarquía. “Tiene experiencia y buena mentalidad. Le falta ritmo, pero lo disimuló muy bien y se acopló rápido”.

En relación a la importancia de Juanfer Quintero, fue contundente. “La creatividad escasea en el fútbol argentino. Juanfer nos da algo distinto y tratamos de rodearlo bien para que el equipo funcione”.

Finalmente, valoró el aporte de Aníbal Moreno y Fausto Vera. “Se adaptaron rápido, con profesionalismo. Nos dan variantes y van a crecer con el equipo”.

En la próxima fecha, River recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el miércoles 28 desde las 20 en el Monumental, y luego visitará a Rosario Central el domingo 1 de febrero. Además, el club tendrá Copa Sudamericana en abril y debutará en Copa Argentina el 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar.