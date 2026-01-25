Corazón Misionero completó su segundo año en Los Gómez

Predican a las familias, preparan mediante la catequesis para bautismos, comuniones y confirmaciones. Retomarán la labor en Pascua.

Hoy 07:35

Cumpliendo con su segundo año del habitual ciclo de tres con que realizan sus misiones de verano, el grupo Corazón Misionero de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes del barrio bandeño El Cruce, completó su labor evangelizadora en la localidad de Los Gómez, norte del departamento Banda.

Marcelo Guzmán, coordinador del grupo, detalló sobre la tarea que allí desarrollan: "Estamos misionando en la localidad de Los Gómez; estamos parando en la escuela Nº 83 "Tomás Godoy Cruz", desde el lunes 19 hasta el viernes 23".

Sobre su trabajo cotidiano, Marcelo relató: "Durante las mañanas visitamos los hogares, a las familias de las localidades Los Véliz, Los Gómez y Los Corvalán. Por las tardes, a partir de las 18, llamamos a los chicos y les damos una catequesis referida al lema sobre las familias; después hay juegos y terminamos la actividad con una merienda (galletas, mate cocido, jugos). Aproximadamente, vienen entre 20 y 25 niños".

El proyecto misional prevé regresar a Los Gómez para Pascuas, cuya preparación iniciarán una vez que terminen esta incursión. Marcelo evaluó lo vivido: "Fue una linda experiencia, a los chicos les gustó, una buena respuesta de las tres comunidades".