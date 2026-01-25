Batalla campal entre más de 30 churreros en Villa Gesell terminó con tres detenidos

Las imágenes muestran que los churreros se enfrentaron con palos y piedras en medio de la calle. Los implicados comenzaron a correr en cuanto vieron llegar a los patrulleros.

Hoy 07:49

Un violento enfrentamiento entre vendedores ambulantes de churros generó momentos de tensión este sábado en la ciudad balnearia de Villa Gesell. La pelea ocurrió en la zona de Paseo 105 y Avenida Circunvalación, y la Policía tuvo que intervenir por la magnitud del conflicto.

Fuentes policiales informaron a TN que varios llamados al 911 alertaron por una pelea en la que estaban involucradas unas 35 personas. En cuanto llegaron los agentes, el grupo comenzó a dispersarse, aunque tres hombres fueron detenidos tras forcejear con las autoridades.

La secuencia fue grabada por un testigo. Las imágenes muestran que los churreros se enfrentaron con palos y piedras en medio de la calle. En un momento de la caótica batalla campal, los implicados comenzaron a correr en cuanto vieron llegar a los patrulleros.

Pese a ello, la pelea continuó pocos metros después. “Llamen a la Policía, por favor”, se escucha decir con temor a una mujer de fondo. En este nuevo escenario, el enfrentamiento siguió en un lugar rodeado de casas y testigos que miraban con asombro lo que estaba sucediendo.

La disputa se habría desatado por un conflicto con un grupo de churreros que habría trabajado de manera clandestina en la zona, según informó Minuto G. Incluso, algunos de ellos pelearon contra su empleador.

En la escena, intervinieron efectivos del Grupo de Prevención Motorizada, del Grupo de Apoyo Departamental y de la Estación de Policía Comunal 4.ª de Villa Gesell, que intentaron contener los disturbios que se desarrollaron a plena luz del día.

Las autoridades detuvieron a tres personas: Lucas Manuel Cabrera, de 21 años; Fernando Daniel Claveria, de 36; y Matías José Heredia, de 23, todos vendedores ambulantes. Los tres confrontaron al personal policial, aunque no hubo policías heridos.

La causa fue caratulada como “resistencia a la autoridad” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N°6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien avaló el procedimiento y dispuso las primeras medidas.