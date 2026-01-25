Ingresar
Thiago Almada selló la goleada del Atlético de Madrid ante Mallorca

El argentino marcó el 3-0 del Colchonero, que sigue prendido en la pelea de LaLiga.

Hoy 11:08

Atlético de Madrid venció con autoridad a Mallorca por 3 a 0 en el Metropolitano y se mantiene tercero en LaLiga, en una jornada marcada otra vez por el protagonismo argentino. Aunque Julián Álvarez sigue sin convertir, los goles llegaron por otras vías y el que se sacó la mufa fue Thiago Almada, que cerró la goleada con un verdadero golazo.

El equipo de Diego Simeone volvió a sumar de a tres gracias, una vez más, a Alexander Sorloth, autor del primer tanto. El noruego convirtió en cada uno de los partidos que le dieron puntos al Colchonero en este inicio de 2026, siendo una de las piezas más determinantes del equipo.

El encuentro se destrabó a los 22 minutos, cuando Sorloth aprovechó un rebote dentro del área tras una serie de atajadas del arquero Leo Román y marcó el 1-0. La jugada nació en un saque de banda ejecutado por Giuliano Simeone, otra de las variantes que viene dando resultados en el esquema rojiblanco.

Con la ventaja mínima, el Atlético manejó el partido con tensión y concentración, consciente de antecedentes recientes. En el complemento, sin sobrarle claridad, el local amplió la diferencia con un gol en contra de David López, tras una buena conexión entre Marc Pubill y Marcos Llorente.

Ya con el partido controlado, apareció Thiago Almada para sellar el 3-0 con una gran acción individual. El tanto llegó en un momento especial para el ex Vélez, que en las últimas semanas fue protagonista de rumores sobre una posible salida, situación que quedó despejada con hechos dentro de la cancha.

De esta manera, el Atlético de Madrid estiró su racha a 13 triunfos consecutivos como local, diez de ellos por LaLiga, y sigue firme en la pelea. Mientras Julián Álvarez busca reencontrarse con el gol, los otros argentinos responden y sostienen a un equipo que no se baja de la lucha por el campeonato.

