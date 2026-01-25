Bagdad procesará a milicianos del Estado Islámico que llegan desde Siria

El gobierno iraquí ha anunciado que juzgará a milicianos del Estado Islámico trasladados desde Siria. La medida se produce tras la transferencia de unos 9.000 detenidos, en medio de tensiones en la frontera.

Hoy 09:40

El gobierno de Irak ha confirmado que se encargará del procesamiento y juicio de los milicianos del grupo Estado Islámico que están siendo trasladados desde prisiones y campos de detención en Siria hacia Irak, en un acuerdo mediado por Estados Unidos, según se informó este domingo.

Este anuncio fue realizado por el Consejo Supremo Judicial de Irak después de una reunión de altos funcionarios políticos y de seguridad que abordaron la transferencia de aproximadamente 9.000 detenidos del EI que han estado retenidos en Siria desde el colapso del grupo armado en 2019.

La necesidad de este traslado surgió tras la reciente expulsión de combatientes kurdos sirios, quienes eran aliados clave de Estados Unidos en la lucha contra el EI, de diversas áreas en el noreste de Siria donde mantenían campos de prisioneros del grupo terrorista.

Las fuerzas sirias han tomado el control del extenso campo de Al-Hol, que alberga a miles de personas, en su mayoría familias de milicianos del EI, así como de una prisión en Shaddadeh, de donde algunos detenidos habían escapado durante los enfrentamientos. Informes de medios estatales sirios indicaron que muchos de esos fugados han sido recapturados.

Los recientes enfrentamientos entre el ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias han generado preocupaciones sobre la posibilidad de que el EI active sus células durmientes en la región y sobre la fuga de más detenidos. El gobierno sirio había afirmado previamente que asumiría la responsabilidad de los prisioneros bajo un acuerdo inicial con los kurdos.

Las autoridades de Bagdad están particularmente preocupadas por la posibilidad de que los detenidos del EI que logren escapar se reagrupen y representen una amenaza para la seguridad nacional y para la frontera entre Siria e Irak.

Una vez que lleguen a Irak, los prisioneros acusados de terrorismo serán investigados por las fuerzas de seguridad y llevados a juicio en tribunales nacionales, según el Consejo Supremo Judicial de Irak.

El proceso de transferencia comenzó el viernes pasado con el traslado de los primeros prisioneros desde Siria. El domingo, otros 125 prisioneros fueron trasladados, según informaron funcionarios de seguridad iraquíes que solicitaron permanecer en el anonimato. Hasta el momento, 275 prisioneros han llegado a Irak, aunque el proceso ha sido lento, ya que se ha realizado en transporte aéreo.

Tanto Damasco como Washington han apoyado la decisión de Bagdad de recibir a los prisioneros. El parlamento iraquí se reunirá más tarde para discutir los acontecimientos en Siria, donde las fuerzas gubernamentales están aumentando su presencia a lo largo de la frontera.

Los combates entre el gobierno sirio y las FDS han disminuido, y un alto el fuego reciente ha permitido que continúe la operación de transferencia bajo la supervisión de las fuerzas estadounidenses.

El grupo Estado Islámico fue derrotado en Irak en 2017 y en Siria en 2019, pero sus células durmientes aún llevan a cabo ataques mortales en ambos países. Las FDS, que han sido un aliado clave de Estados Unidos, desempeñaron un papel fundamental en la derrota del EI.

Desde el año pasado, las fuerzas estadounidenses y sus aliados han detenido a más de 300 milicianos del EI en Siria y han matado a más de 20. Un ataque en diciembre por parte de milicianos del EI resultó en la muerte de dos soldados estadounidenses y un intérprete civil en Siria.