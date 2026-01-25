Sin cuerda ni arnés: Alex Honnold escaló el Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo

El norteamericano tardó una hora y media en subir los 101 pisos del rascacielos más emblemático de Taiwán, convirtiéndose en el primero en hacerlo en modalidad free solo.

Hoy 11:00

Una hora, 31 minutos y 40 segundos. Ese fue el tiempo que le tomó al escalador estadounidense Alex Honnold llegar a la punta del Taipei 101 sin cuerda, arnés ni red de seguridad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De pie en lo más alto de la estructura, se tomó una selfie para destacar un logro que probablemente ningún otro escalador podrá alcanzar.

Para empezar, Honnold tuvo que superar la base del rascacielos, compuesta por 113 metros de losa inclinada de acero y vidrio y dos estructuras metálicas de 4,3 metros conocidas como ‘ruyi’, que supusieron el primer gran obstáculo de la jornada.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Superado ese tramo inicial —algo que le llevó menos de veinte minutos—, el escalador encaró al segmento más largo y físicamente exigente: las llamadas “cajas de bambú”, ocho módulos superpuestos entre aproximadamente los pisos 27 y 90 que conforman el cuerpo del Taipei 101.

A lo largo de 274 metros de ascenso en vertical, Honnold desplegó toda su destreza como escalador, trepando con dinamismo entre los vítores y los rostros de asombro de las cientos de personas que se congregaron en los alrededores del rascacielos para presenciar este hito.

La fase final, considerada la más peligrosa por los organizadores, comenzó al alcanzar la torre superior del edificio, donde los desplomes exigieron toda la fuerza de sus brazos. Desde allí avanzó por los anillos hasta la aguja, rematada por una pequeña esfera metálica suspendida sobre el vacío.

La hazaña convierte al norteamericano en la primera persona en escalar esta estructura en la modalidad de ‘free solo’, como se conoce a la variante extrema de la escalada en la que no se utilizan cuerdas ni arneses y en la que cualquier error, por mínimo que sea, se paga con la muerte.

Cientos de espectadores se reunieron a los pies de la torre de 101 plantas para ver al escalador de 40 años embarcarse en su hazaña temeraria, que también se emitió en directo en Netflix.

Tras una hora y media, logró subir 1.667 pies (508 metros) antes de descender triunfalmente para reunirse con su esposa, Sanni McCandless Honnold.

En una rueda de prensa posterior, Honnold dijo que “el tiempo es finito” y que la gente debería “aprovecharlo de la mejor manera”.

“Si trabajas muy duro... puedes hacer cosas difíciles”, añadió Honnold.

Mas tarde admitió que “al empezar, sentí que estaba un poco más nervioso al despegar. Y luego, a medida que subía, me fui relajando cada vez más. Pensé, oh, esto es tan divertido. Quiero decir, por eso lo hago. Fue increíble”.

Honnold ha conquistado algunas de las paredes rocosas más intimidantes del mundo y alcanzó la fama mundial en 2017 tras escalar el “El Capitán” de Yosemite, aclamado por sus compañeros como la cima de la dificultad técnica en el enorme monolito de granito.

Siempre había sido un sueño de Honnold añadir escalar Taipei 101 a su lista de logros, dijo a los periodistas, añadiendo que su primera petición había sido rechazada. No ofreció más detalles sobre por qué ocurrió esto.

“Que el proyecto se concretara más de una década después... Es genial. Qué oportunidad, es un placer enorme”, añadió.

Y aseguró: “El Taipei 101 es en realidad un objetivo de escalada increíblemente familiar para toda la familia, en el sentido de que, en la mayoría de las ascensiones vas a algún lugar lejano, no tienes cobertura, te vas meses y vives en una tienda de campaña. Quiero decir, aquí hacemos Facetime con los niños, estaremos en casa, ya sabes, volamos mañana. Yo es como, oh, es bastante tranquilo”.

Honnold es la primera persona en escalar en solitario Taipei 101, sin cuerda, arnés ni red de seguridad, pero no la primera en alcanzar su punto máximo.

En 2004, Alain Robert, apodado “el Spiderman francés”, fue el primero en aceptar el desafío, pero utilizó cuerdas de seguridad debido a las condiciones lluviosas.

El espectáculo del domingo atrajo a cientos de personas, con el espectador Richard Bode, de 34 años, calificando el evento como una “experiencia única en la vida”.

Benson, de 24 años, dijo a AFP que Honnold era “increíblemente valiente”, mientras que otros, como Lin Chia-jou, de 54, dijeron que era “aterrador” de ver.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, felicitó a Honnold en una publicación en Facebook el domingo, calificando el desafío de “realmente emotivo”.

“La subida fue tensa, haciendo que los corazones se aceleraran”, añadió en la publicación.

Hazaña audaz

El evento, titulado “Skyscraper Live”, estaba programado para emitirse en Netflix el sábado (01:00 GMT), pero se pospuso debido al mal tiempo.

Vestido con una camiseta roja y zapatillas de escalada amarillas hechas a medida, Honnold ascendió rápidamente la cara sureste del edificio de cristal y acero el domingo, cuando el mejor tiempo permitió la ascensión.

En un momento dado, subió a un andén a mitad de camino para saludar a los aficionados y espectadores que estaban haciendo fotos.

Se podía ver a la gente que observaba desde dentro del edificio mirando y golpeando el cristal, mientras Honnold pasaba junto a la terraza de observación cerrada en la planta 89.

La presidenta de Taipei 101, Janet Chia, dijo el sábado en Threads que era conmovedor saber que los aficionados habían viajado desde Singapur, Hong Kong y el sur de Taiwán para ver la subida y pidió disculpas por el retraso en el evento.