Una embarazada quedó sola en su casa y tuvo a la bebé: importante operativo para asistirlas

El personal del SAME logró ingresar por la ventana del primer piso de la casa luego de recibir un llamado a través del 911. Estaba acompañada por su hija de 18 meses.

Hoy 11:48

Una mujer de 35 años parió sola en su casa junto a su hija de 18 meses, llamó al 911 y lograron rescatarla en medio de un importante operativo: los policías se treparon por el techo, accedieron a la ventana del primer piso y pudieron asistirla.

El increíble episodio ocurrió en una casa ubicada en la intersección de las calles Perú y Rodríguez Peña en la localidad balnearia de Mar del Plata. El espectacular rescate fue registrado por los propios vecinos que luego lo compartieron en redes.

La mujer, identificada como P.M.S., llamó al servicio de emergencias y explicó que se había quedado sola en su casa cuando comenzó con el trabajo de parto.

Ante esta situación, rápidamente se trasladaron al lugar los efectivos de la Comisaría Cuarta, el Comando Patrullas y el personal médico.

Al arribar, los agentes escucharon gritos de auxilio que salían del interior de la vivienda. Desde afuera lograron determinar que la mujer estaba sola junto con su beba de apenas un año y medio y que ya había parido.

Esta situación provocó que no pudiera movilizarse y abrir la puerta para permitir el ingreso de ayuda. Con este panorama, los efectivos decidieron acceder por el techo: saltaron una reja, llegaron hasta una ventana y forzaron una persiana. Luego sacaron los vidrios y, finalmente, uno de los agentes ayudó a una médica del SAME a ingresar a la habitación.

Micaela, la médica que participó del operativo, contó que la llamada al servicio de emergencias se produjo después del parto. “Ella nos llama cuando ya había nacido, no es que la ambulancia llegó tarde. Estaba shockeada, con alteraciones en la consciencia, con mucha hemorragia”, explicó.

“En el momento que se escucha que ingresan al domicilio, porque yo seguía en comunicación con ella, lo primero que sentí fue alivio”, detalló la joven.

Gimena, otra de las profesionales que participó del rescate, agregó: “Cuando ingresamos al domicilio gracias a la Policía que rompe la persiana para entrar, yo me encuentro con la mamá en la cama, la bebita al lado y otra bebé de 18 meses en la escena”.

Así, finalmente le brindaron las primeras atenciones: “Lo primero que hicimos fue darle calor a la recién nacida, terminar de cortar el cordón umbilical y vimos que estaba bien, reaccionaba bien la bebé en general. La mamá estaba descompensada, había mucha hemorragia”, relató.

Tras esta situación, solicitaron un móvil de apoyo en el que trasladaron de urgencia a la beba. Sin embargo, a la madre pudieron movilizarla recién cuando lograron estabilizarla. Ambas fueron derivadas al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata bajo código rojo debido al riesgo que presentaba la mujer, que llegó a desvanecerse.