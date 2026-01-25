Nicolás Avellaneda no participará en la Liga Federal de Básquet 2026

El Celeste de barrio Mosconi dio a conocer los motivos a través de un comunicado en sus redes.

Hoy 12:06

El club Nicolás Avellaneda decidió no participar de la Liga Federal 2026 de básquet y lo comunicó oficialmente a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

En el comunicado, la institución santiagueña explicó que la determinación responde a cuestiones económicas, en un contexto complejo para sostener la competencia a nivel nacional. De todos modos, aclararon que esta decisión no modifica el rumbo del club ni implica un retroceso en sus planes a futuro.

“Esta resolución es de índole económica y no aparta al club de sus objetivos institucionales y proyectos deportivos”, remarcaron desde la dirigencia, llevando tranquilidad a socios, jugadores y simpatizantes.

Desde Nicolás Avellaneda destacaron que continuarán trabajando en el fortalecimiento de sus divisiones formativas y en el desarrollo del básquet local, con la intención de mantener una estructura sólida que les permita volver a competir en torneos nacionales cuando las condiciones estén dadas.

La ausencia del club en la Liga Federal 2026 representa una baja sensible para el básquet santiagueño, aunque desde la institución dejaron en claro que se trata de una pausa estratégica y no de un alejamiento definitivo de la competencia.