Con gol de Enzo Fernández, Chelsea ganó y se mete en zona de Champions

El volante argentino campeón mundial marcó en la victoria por 3-1 de los Blues ante Crystal Palace.

Hoy 13:30

Enzo Fernández volvió a ser protagonista en la Premier League y dejó su sello en el triunfo de Chelsea, que venció 3-1 a Crystal Palace como local. El mediocampista argentino convirtió de penal el 3-0 parcial para los Blues, que terminaron cerrando una victoria clave en la pelea por los puestos de arriba.

El árbitro sancionó la pena máxima y el ex River se hizo cargo con mucha jerarquía: definió abriendo el pie, dejó clavado al arquero Jordan Henderson y desató el festejo en Stamford Bridge. Fue el séptimo gol de Enzo en la liga inglesa y el noveno en la temporada, números que marcan su mejor registro goleador desde su llegada al fútbol europeo.

Los otros tantos del conjunto londinense fueron convertidos por Estevao y Joao Pedro, mientras que Chris Richards descontó para la visita. En el equipo local, Alejandro Garnacho estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Con este resultado, el equipo dirigido por Liam Rosenior alcanzó los 37 puntos y se ubica cuarto en la tabla de posiciones, desplazando a Liverpool y quedándose, de manera parcial, con el último boleto directo a la próxima Champions League.

El próximo compromiso de Chelsea será justamente por la Liga de Campeones: el miércoles 28 de enero visitará a Napoli en Italia y, en caso de ganar, asegurará su clasificación a los octavos de final del certamen.

