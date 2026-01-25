Ingresar
El gran momento de Bautista Pedemonte: figura clave en la victoria de Vannes en el Pro D2

El tercera línea santiagueño volvió a brillar en el triunfo de su equipo ratificando su formidable presente en Europa.

Hoy 14:16

Vannes atraviesa un presente inmejorable en el Pro D2 francés y se mantiene como único líder del certamen. En la última fecha, el equipo volvió a mostrar su fortaleza y contó con un aporte decisivo del santiagueño Bautista Pedemonte, una de las grandes revelaciones de la temporada.

El tercera línea fue clave en la victoria ante Grenoble por 29 a 26, un rival directo en la lucha por los primeros puestos. Pedemonte marcó uno de los tries de su equipo en un partido intenso y muy parejo, que terminó inclinándose por detalles a favor del conjunto líder del torneo.

El momento del jugador formado e el Santiago Lawn Tennis no es casualidad. En lo que va de la temporada del Pro D2, Pedemonte disputó 10 partidos, todos como titular, y ya acumula tres conquistas, consolidándose como una pieza importante dentro del esquema de Vannes.

Con regularidad, protagonismo y presencia en el ingoal rival, Bautista Pedemonte atraviesa el mejor pasaje de su carrera en el rugby europeo y se afianza como uno de los argentinos destacados en la exigente segunda división del rugby francés.

