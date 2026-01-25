Bº Campo Contreras Viejo: balearon y apuñalaron a un hombre en un kiosco 24 horas

El ataque ocurrió este domingo por la mañana sobre la colectora de avenida Lugones. El agresor llegó a bordo de una moto Honda Wave 110 cc y se dio a la fuga tras herir a la víctima.

Hoy 15:55

Un violento episodio se registró en la mañana de este domingo en el barrio Campo Contreras Viejo, donde un hombre resultó herido tras ser atacado con un arma de fuego y un arma blanca en un kiosco que funciona las 24 horas.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.20, en un comercio ubicado sobre la colectora de avenida Leopoldo Lugones y calle 64. Por causas que aún se investigan, un sujeto llegó al lugar a bordo de una motocicleta y abrió fuego contra la víctima.

Según informaron fuentes policiales, el agresor se movilizaba en una Honda Wave 110 cc de color negro y fue identificado como de apellido Espinillo. Tras efectuar el disparo, descendió del rodado y atacó al damnificado con un arma blanca.

La puñalada fue en la pierna derecha, a la altura del muslo, lo que le provocó una herida que requirió atención médica. Luego del ataque, el sospechoso escapó del lugar en la motocicleta con dirección al barrio Juan Díaz de Solís.

Tras el violento episodio, la víctima se dirigió a una dependencia policial acompañado por un amigo que se encontraba en el kiosco al momento del hecho. Desde allí se solicitó asistencia médica de urgencia.

Personal del SEASE 107 se hizo presente y trasladó al herido hacia el Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo", donde quedó internado para una mejor evaluación de su estado de salud.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Melissa Faddel, quien dispuso la intervención de Sanidad Policial para constatar las lesiones, además de la participación de efectivos de la sección Robo y Hurto.

Como parte de la investigación, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios y la recepción de la denuncia correspondiente, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del ataque.