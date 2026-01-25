Las Xipolitakis y un blooper viral que hizo reír a todos en Brasil

Vicky y Stefy compartieron un divertido episodio de sus vacaciones y generaron una catarata de comentarios.

Hoy 18:08

Vicky y Stefy Xipolitakis disfrutan de unas merecidas vacaciones familiares en Brasil. En sus redes sociales, comparten algunos momentos y en las últimas horas se viralizó un video donde se las ve divirtiéndose en el mar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tal como se puede ver en la filmación, la abogada salía del mar cuando su hermana intentó embestirla. Sin embargo, Stefy logró esquivarla y Vicky terminó en el agua.

Posteo

“Te salió para el ort...”, lanzó entre risas la influencer. A lo que la panelista retrucó divertida: “Se hace la modelo”.

La grabación fue publicada por Stefy en su perfil de TikTok con la descripción: “Pov: Cuando te querés hacer la linda y la vida no te deja, jaaaaa”.

Y el clip de 16 segundos no pasó inadvertido entre los usuarios, que reaccionaron con todo tipo de comentarios. “Jajajaja, qué divertidas que son las Xipolitakis”, “Son literalmente los chicos de Y dónde están las rubias”, “Me encantan estas hermanas, la pasan genial”, “Las amo, hermoso que se diviertan así”, “Son nota que son recopadas y se divierten muchísimo juntas”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.