Las Xipolitakis y un blooper viral que hizo reír a todos en Brasil

Vicky y Stefy compartieron un divertido episodio de sus vacaciones y generaron una catarata de comentarios.

Vicky y Stefy Xipolitakis disfrutan de unas merecidas vacaciones familiares en Brasil. En sus redes sociales, comparten algunos momentos y en las últimas horas se viralizó un video donde se las ve divirtiéndose en el mar.

Tal como se puede ver en la filmación, la abogada salía del mar cuando su hermana intentó embestirla. Sin embargo, Stefy logró esquivarla y Vicky terminó en el agua.

“Te salió para el ort...”, lanzó entre risas la influencer. A lo que la panelista retrucó divertida: “Se hace la modelo”.

La grabación fue publicada por Stefy en su perfil de TikTok con la descripción: “Pov: Cuando te querés hacer la linda y la vida no te deja, jaaaaa”.

Y el clip de 16 segundos no pasó inadvertido entre los usuarios, que reaccionaron con todo tipo de comentarios. “Jajajaja, qué divertidas que son las Xipolitakis”, “Son literalmente los chicos de Y dónde están las rubias”, “Me encantan estas hermanas, la pasan genial”, “Las amo, hermoso que se diviertan así”, “Son nota que son recopadas y se divierten muchísimo juntas”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

