Obras Públicas de la Capital realizó trabajos de mantenimiento vial en el barrio Los Flores ampliación

Las tareas incluyeron perfilado, limpieza y recuperación de la base de una calle paralela a la colectora del Desagüe Pluvial Sur y Río Dulce.

Hoy 20:48

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital avanza con los trabajos de mantenimiento de la red vial del barrio Los Flores Ampliación, donde se realizó el perfilado, limpieza y recuperación de base de calle paralela a la colectora del Desagüe Pluvial Sur y Río Dulce.

La labor, a cargo del personal municipal, se concretó con una batea y un chasis de base recuperada y durante la limpieza de la arteria se sacó una batea y 6 chasis de basura.

