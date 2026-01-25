A plena luz del día: robó en una vivienda y fue detenido tras un rápido operativo en Añatuya

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en el barrio Manzione. Una alerta vecinal permitió la inmediata intervención policial.

Un audaz robo ocurrido a plena luz del día en el barrio Manzione de la ciudad de Añatuya terminó con la detención inmediata del sospechoso, gracias a una rápida intervención policial tras el aviso de una vecina.

El hecho se registró alrededor de las 18 horas del domingo, cuando un individuo identificado con el apellido Barrionuevo ingresó a una vivienda ubicada en la intersección de avenida Avellaneda y Constitución, propiedad de un vecino de apellido Farías, y comenzó a sustraer diversos elementos, entre ellos herramientas eléctricas, una caña de pescar y bolsas de cemento.

Al advertir la situación, una vecina dio aviso a la policía, lo que permitió que efectivos de la Departamental 13 desplegaran un operativo cerrojo en la zona. Minutos más tarde, el sospechoso fue interceptado sobre avenida Antenor Álvarez, cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta de 150 cc.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una caña de pescar, presuntamente sustraída del domicilio, mientras que el resto de los elementos robados continúa siendo buscado por los investigadores.

Por disposición de la fiscalía de turno, Barrionuevo quedó detenido y la motocicleta en la que se movilizaba fue secuestrada. Las actuaciones continúan a fin de recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.