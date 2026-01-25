Ingresar
Julieta Nair Calvo se casa: la emotiva propuesta que compartió en redes

La actriz recibió la propuesta de casamiento durante una cena íntima rodeada de familiares y amigos. “Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos”, expresó su pareja.

Hoy 18:42
Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal: la actriz anunció que se casa con su pareja y padre de sus dos hijos, tras recibir una romántica propuesta durante una cena íntima y muy especial.

El emotivo momento fue compartido por la propia Julieta en su cuenta de Instagram, donde publicó el video de la propuesta y acompañó las imágenes con un mensaje cargado de amor y emoción.

“Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias, amor de mi vida, por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo”, escribió la actriz, visiblemente conmovida.

En el video, se puede ver a la pareja rodeada de sus seres queridos, en un clima cálido y familiar. Durante la propuesta, él le dedicó unas palabras que no pasaron desapercibidas y emocionaron a todos los presentes:
Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos, no puedo pensar en una mujer mejor”.

Cabe destacar que Julieta Nair Calvo y su actual pareja ya tienen dos hijos en común, y la noticia del casamiento fue celebrada con entusiasmo tanto por sus seguidores como por colegas del medio, que llenaron la publicación de mensajes de cariño y felicitaciones.

