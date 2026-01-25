Una foto en redes sociales desató un brutal ataque con arma blanca en el Bº Juan Díaz de Solís

El hecho ocurrió de madrugada en el sector residencial de la zona suroeste de la Capital. La víctima sufrió heridas en la espalda y la cabeza.

Hoy 12:00

Un violento incidente se registró durante la madrugada en el barrio Juan Díaz de Solís, en la zona sur de la ciudad capital, donde un hombre fue atacado con un arma blanca por un amigo tras una discusión que escaló rápidamente.

La víctima, identificada con el apellido Toloza, se encontraba en su domicilio cuando fue visitado por un amigo, de apellido Mansilla, quien llegó en motocicleta acompañado por un vecino. El agresor lo invitó a trasladarse hasta su vivienda para “charlar un rato”.

Según las averiguaciones policiales, el hecho ocurrió alrededor de la una de la madrugada. Una vez en la vereda de la casa de Mansilla, la situación cambió de manera abrupta: el anfitrión comenzó a increpar a Toloza y se desató una pelea a golpes de puño.

En medio del enfrentamiento, Mansilla habría extraído un arma blanca y le propinó dos cuchilladas, una en la espalda y otra en la cabeza. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, dejando a la víctima herida y ensangrentada.

Toloza logró regresar caminando hasta su vivienda, donde pidió ayuda a sus familiares. Luego fue trasladado al Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo", donde recibió atención médica por las lesiones sufridas.

El hecho fue denunciado y tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria Nº 11, que entrevistó a la víctima. En su declaración, Toloza explicó que el ataque no se originó por una supuesta sustracción de una billetera, como habría trascendido inicialmente.

Según su testimonio, el verdadero motivo del enojo fue una foto que se había sacado días antes con la novia de Mansilla, imagen que luego apareció publicada en redes sociales y habría desencadenado la violenta reacción.

La Justicia dispuso la realización de diversas medidas procesales para avanzar en la causa, que fue caratulada provisoriamente como lesiones leves.