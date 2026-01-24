El tiempo para este domingo 25 de enero en Santiago del Estero: pronostican una jornada gris e inestable

Luego de la llovizna nocturna, el Servicio Meteorológico Nacional prevé condiciones estables, con nubosidad variable y posibles tormentas aisladas hacia la noche de este domingo.

Una llovizna inesperada sorprendió a los santiagueños durante la noche del sábado, a pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no había previsto precipitaciones para la jornada, que se anunciaba con condiciones estables.

De acuerdo con el pronóstico oficial, para ese día no estaban previstas lluvias, por lo que el episodio registrado tomó por sorpresa a la población, sin alertas ni probabilidades de precipitación anunciadas previamente.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo se espera una jornada con cielo mayormente nublado, baja probabilidad de precipitaciones y condiciones estables. La temperatura mínima será de 25°C y la máxima alcanzará los 30°C, con viento del sector noreste a velocidades de 13 a 22 km/h.

Durante el día se prevé un aumento de la nubosidad, con momentos de cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que podría llegar a los 37°C. La probabilidad de lluvias se mantendrá muy baja, entre 0 y 10%.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con posibilidad de tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%. El viento del NE se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.