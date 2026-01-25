Ingresar
Se conoció la identidad del hombre hallado sin vida con un disparo en el barrio Centenario

El hecho ocurrió este domingo por la siesta en una vivienda ubicada sobre calle Güemes y se investiga como un posible homicidio.

Hoy 20:17

De acuerdo a fuentes policiales, el hombre hallado sin vida este domingo por la siesta en el barrio Centenario fue identificado como Alejandro Ordoñez, de 48 años, quien recibió un disparo de arma de fuego. La causa fue caratulada como persona sin vida y se investiga en el marco de un posible homicidio.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.40, en una vivienda ubicada sobre calle Güemes, donde efectivos policiales tomaron conocimiento de la situación a través de un llamado telefónico que alertaba sobre una persona herida por un arma de fuego.

Al arribar al lugar, el personal policial divisó al masculino tendido en el suelo, en el sector de la puerta de ingreso a la vivienda, con manchas rojizas en el rostro. Minutos más tarde, personal del SEASE constató el fallecimiento.

Ante esta situación, el fiscal interviniente ordenó de manera urgente la presencia de personal de Policía Científica y que el facultativo médico policial realizara el examen correspondiente del cuerpo.

En el lugar continúa trabajando personal de Criminalística, bajo la coordinación de la oficial inspectora Ángela Gutiérrez, llevando adelante las pericias necesarias para establecer las circunstancias del hecho y determinar si se trató de un homicidio.

El episodio generó conmoción entre los vecinos del barrio, mientras la investigación sigue en desarrollo bajo la órbita de la Comisaría Comunitaria Nº 4, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 2 – Centro.

