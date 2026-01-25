Ingresar
Tragedia en Filipinas: un ferry se hundió con 350 pasajeros y hay varios desaparecidos

Las autoridades confirmaron al menos ocho muertos y continúan las tareas de rescate.

Hoy 22:25

Un transbordador con más de 350 personas a bordo se hundió después de la medianoche en el sur de Filipinas. Según las autoridades, al menos 215 fueron rescatadas y se recuperaron ocho cuerpos.

El M/V Trisha Kerstin 3, un ferry que transporta carga y pasajeros entre islas, navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga en dirección a la isla de Jolo, en el sur de la provincia de Sulu.

La embarcación viajaban con 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió, informaron funcionarios del servicio de guardacostas.

Mujiv Hataman, gobernador de la provincia insular de Basilan, cerca de donde el transbordador naufragó, dijo que los pasajeros y dos cuerpos fueron llevados a Isabela, la capital provincial.

“Estoy recibiendo a 37 personas aquí en el muelle. Desafortunadamente, dos están muertas”, expresó Hataman desde el muelle de Isabela.

El servicio de guardacostas y la Armada de Filipinas, junto con una flota de barcos pesqueros y una aeronave de vigilancia de la guardia costera, realizaban las labores de búsqueda y rescate en medio de buen clima frente a la provincia de Basilan, indicaron autoridades.

En Filipinas suele haber accidentes marítimos debido a las frecuentes tormentas, deficiente mantenimiento de las embarcaciones, sobrecarga y aplicación laxa de las regulaciones de seguridad.

