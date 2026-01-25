Ingresar
Atento Central Argentino: cuándo y cómo se juega la final de la Región Centro

El Albo ya conoce el formato, las fechas y el posible rival para la definición de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur, que se disputará a ida y vuelta en febrero.

Hoy 20:54

Tras sellar su pase a la definición, Central Argentino de La Banda se prepara para disputar la final de la Región Centro, instancia clave en el camino al ascenso. La serie se jugará en dos partidos y ya tiene fechas confirmadas por el Consejo Federal.

La ida de la final está programada para el 1 de febrero de 2026, mientras que la vuelta se disputará el 8 de febrero de 2026. Según lo establecido, el primer encuentro se jugará en condición de visitante para Central, ya que el rival hará de local en el partido inicial.

El Albo enfrentará al ganador de la llave entre 9 de Julio de Morteros y General Paz Juniors de Córdoba. Esa serie se encuentra en disputa y, por el momento, General Paz Juniors se impone 2 a 0, sacando una ventaja importante de cara a la definición.

De esta manera, Central Argentino ya pone la mira en febrero, con el objetivo claro y la ilusión intacta. El equipo bandeño sabe que está a dos partidos de dar un paso histórico y volver a demostrar que su fortaleza aparece en los momentos decisivos.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur Club Central Argentino

