Central Argentino ya tiene rival para la final de la Región Centro del Torneo Regional

Tras eliminar a Vélez de San Ramón con un global 5 a 1, el Albo ya conoce al rival de la final.

Hoy 21:52

Central Argentino de La Banda ya conoce a su rival en la definición de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur. Luego de una serie contundente ante Vélez, el equipo bandeño se medirá con General Paz Juniors de Córdoba, que logró avanzar pese a caer en el partido de vuelta.

El Poeta perdió 1 a 0 ante 9 de Julio de Morteros en el encuentro revancha de la semifinal, pero hizo valer la ventaja obtenida en la ida y se quedó con la serie por 2 a 1 en el global, asegurando su lugar en la gran final regional.

De esta manera, quedó confirmado el cruce decisivo: Central Argentino vs. General Paz Juniors, correspondiente a la Sexta Ronda – Final de Región. La serie se disputará en dos partidos, con ida el 1 de febrero de 2026 y vuelta el 8 de febrero de 2026.

Según lo establecido, General Paz Juniors será local en el primer partido, mientras que Central Argentino definirá la serie en La Banda, una ventaja importante para el Albo, que buscará hacerse fuerte en casa para seguir soñando con el ascenso.

Con fechas, rival y formato confirmados, Central Argentino ya empieza a palpitar una final que promete ser intensa y cargada de expectativa en la Región Centro.