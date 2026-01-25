Video: impresionante caravana de Central Argentino tras la clasificación a la final

Tras meterse en la final de la Región Centro, Central Argentino desató una impresionante caravana que copó La Banda, con cientos de hinchas acompañando al plantel en su retorno.

La clasificación a la final del Torneo Regional Federal Amateur no fue una más para Central Argentino, y la respuesta de su gente lo dejó bien en claro. Apenas consumado el pase decisivo, La Banda se tiñó de blanco y celeste, con una caravana multitudinaria que acompañó al plantel y cuerpo técnico.

Bocinazos, banderas y camisetas, marcaron el recorrido de una marea de hinchas que se hizo sentir. Familias enteras, chicos, históricos hinchas y socios se sumaron al festejo espontáneo, celebrando un equipo que volvió a representar identidad, sacrificio y sentido de pertenencia. La caravana avanzó lentamente hacia el Osvaldo Juárez.

La Banda está de pie, ilusionada y convencida de que el sueño es posible.