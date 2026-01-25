Video: piedrazos entre hinchas de Central Argentino y de Sarmiento en plena caravana

Tras la clasificación a la final de la Región Centro, la caravana del Albo se vio empañada por incidentes con hinchas del Profe, en un cruce que terminó con piedrazos y momentos de tensión.

Hoy 23:14

La fiesta de Central Argentino tras sellar su pase a la final del Torneo Regional Federal Amateur tuvo un episodio inesperado y lamentable. En plena caravana de festejos, los hinchas del Albo se cruzaron con simpatizantes de Sarmiento, lo que derivó en agresiones con piedras.

El hecho ocurrió mientras la columna de vehículos avanzaba por la ciudad, en un clima que hasta ese momento era de celebración total. El cruce fue repentino, hubo intercambio de insultos y rápidamente la situación escaló a piedrazos, generando preocupación entre los presentes y obligando a que muchos se dispersaran.

A pesar del momento de tensión, la caravana continuó su recorrido y no pasó a mayores.

Más allá de lo ocurrido, Central Argentino ya puso la cabeza en la final de la Región Centro ante General Paz Juniors, con la ilusión intacta y el acompañamiento masivo de su gente, que volvió a decir presente en un momento clave del club.