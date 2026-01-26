Un tren con destino a Mar del Plata embistió un auto: hay tres heridos y uno está grave

El episodio ocurrió en el kilómetro 386 de la Ruta 2. En el vehículo viajaban un hombre, una adolescente y un joven, que permanecía en estado crítico.

Hoy 05:23

Un tren de larga distancia embistió a un auto a la altura del parque acuático Aquasol, en Mar del Plata. Debido a la intensidad del impacto, tres personas sufrieron heridas y una de ellas permanece en estado crítico.

El accidente, que ocurrió en la tarde del domingo en el kilómetro 386 de la Ruta 2, fue protagonizado por una formación que había partido desde Plaza Constitución y un Peugeot 206. En ese vehículo viajaban un hombre de 40 años, una adolescente de 17 y un joven de 23, quien fue rescatado de entre los hierros y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la ciudad balnearia.

El accidente generó temor entre los pasajeros del servicio ferroviario y derivó en un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

Según se supo, el joven fue ingresado al quirófano “con politraumatismos graves” y hasta este domingo por la noche permanecía con pronóstico reservado. En tanto, la chica y el otro adulto sufrieron heridas de distinta consideración, pero se encuentran fuera de peligro

En tanto, desde Trenes Argentinos precisaron que ni los pasajeros del tren ni el personal a bordo del servicio tuvieron lesiones. Sin embargo, la formación debió detener su marcha durante varias horas para que se hicieran las pericias correspondientes.

La situación demandó la intervención de los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires y al Servicio de Atención al Turista (SAT), que está coordinado por la Dirección de Emergencias del Ministerio de Salud y tiene como fin reforzar la asistencia en el corredor vial de la Costa Atlántica durante la temporada de verano.

En este sentido, el operativo de asistencia participaron dotaciones de Bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, personal de la Policía Bonaerense, agentes de Vialidad (de Aubasa) y de Defensa Civil.

El episodio se registró en una franja horaria de abundante circulación vehicular, acentuada por el recambio turístico de fin de semana. Si bien el tránsito debió ser interrumpido ante las circunstancias, finalizados los peritajes y las tareas de remoción de los restos del vehículo, la circulación por la autovía y el servicio ferroviario se normalizaron.