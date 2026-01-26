Javier Milei viaja este lunes a Mar del Plata para encabezar su “Tour de la Gratitud”

El objetivo del Presidente es agradecer a la ciudadanía por el apoyo recibido a su gestión. Además, por segunda vez consecutiva, participará de “La Derecha Fest”.

Hoy 06:28

El presidente Javier Milei continuará este lunes con el “Tour de la Gratitud” y viajará a Mar del Plata para darle las gracias a la ciudadanía por el apoyo recibido desde el comienzo de su gestión.

Según información que obtuvo la Agencia Noticias Argentinas desde el Gobierno Nacional, el primer encuentro con el público que visite la ciudad balnearia será a las 20.30hs, en la esquina de las intersecciones Güemes y Avellaneda.

Milei, junto a algunos funcionarios de su gabinete, tiene previsto tomar contacto con marplatenses y turistas para agradecer el apoyo a su Gobierno y compartir “los avances del proceso de transformación” que impulsan desde La Libertad Avanza (LLA).

Además de esta actividad oficial, el Presidente de la Nación participará mañana, martes 27, en el evento denominado “La Derecha Fest”, organizado por su biógrafo personal Nicolás Márquez y que tendrá como figuras invitadas a los influencers libertarios que propagan las ideas de Milei.

Esta “convención política”, como la llaman en el ámbito libertario, congrega a exponentes del movimiento conservador del país, y a la que también asistirán ministros, diputados y senadores de LLA, sumado a los militantes del partido y público en general.

Ese mismo día, más tarde, tiene planeado ser parte del público de “Fátima Universal”, el espectáculo de su ex novia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al Teatro Roxy de la ciudad balnearia.

Esta visita a Mar del Plata es parte de una gira federal que planea llevar adelante en distintas ciudades del país, con el objetivo de agradecer el respaldo de sus votantes y reafirmar el rumbo de su Gobierno.