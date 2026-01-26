Enfrentamiento armado entre bandas en el barrio Juramento dejó una mujer baleada

El hecho se registró durante la tarde del domingo, cuando dos grupos antagónicos se enfrentaron a tiros con armas caseras. Una mujer resultó herida y debió ser asistida en el Hospital Regional. La Justicia investiga lo sucedido.

Hoy 06:57

Un violento enfrentamiento a tiros entre dos grupos antagónicos, ocurrido a plena luz del día, terminó con una mujer de 57 años herida. El episodio se registró durante la tarde del domingo en el barrio Juramento y es investigado por la Justicia.

El hecho ocurrió pasadas las 15, cuando personal de la Comisaría Tercera recibió un llamado telefónico que alertaba sobre detonaciones de armas de fuego de fabricación casera en inmediaciones de calles Río Pasaje y Éxodo Jujeño.

De inmediato, efectivos policiales —con apoyo de la Departamental 16— se dirigieron al lugar, donde encontraron a una mujer identificada como de apellido Cejas, quien presentaba heridas compatibles con impactos de perdigones en la zona abdominal.

Según relataron fuentes policiales, la víctima manifestó que quedó en medio de un fuego cruzado entre dos grupos de jóvenes que se enfrentaron utilizando armas tipo “tumberas”. En un primer momento, se negó a ser trasladada al Hospital Regional, indicando que lo haría más tarde por sus propios medios.

Cerca de una hora después, la damnificada arribó en un vehículo particular al nosocomio capitalino donde fue asistida por los médicos. Allí le extrajeron los perdigones alojados en su cuerpo y dispusieron que quedara en observación.

El incidente fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno, Dra. Melisa Fadel Pagani, quien ordenó que la mujer sea examinada por el médico de Sanidad, se le tome la correspondiente denuncia y se realicen averiguaciones en la zona para identificar a los responsables.

Además, la representante del Ministerio Público solicitó un relevamiento por las inmediaciones del lugar del hecho, con el objetivo de ubicar cámaras de seguridad que permitan avanzar con la investigación y esclarecer el violento episodio.