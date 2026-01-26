Un menor resultó herido al ser embestido por un camión sobre la Ruta 9

El hecho se registró en la localidad de Los Nogales. El pequeño circulaba por la transitada ruta junto a otros ciclistas.

Hoy 08:27

Un grave siniestro vial ocurrió el domingo alrededor de las 13.30 en la localidad de Los Nogales, a la altura del kilómetro 1311, donde un menor de edad que circulaba en bicicleta fue atropellado por un camión, sufriendo lesiones de extrema consideración.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con las primeras actuaciones judiciales y policiales, el niño se desplazaba junto a otros menores en bicicletas cuando, por motivos que aún son materia de investigación, fue impactado por un camión que transportaba maquinaria agrícola. El choque fue de tal magnitud que el menor debió ser asistido de urgencia en el lugar.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Tras el impacto, personal del sistema de emergencias trasladó al niño para su atención médica inmediata, informa el sitio Contexto.

Fuentes oficiales indicaron que su estado de salud sería delicado, mientras se aguarda un parte médico que permita precisar el alcance de las lesiones sufridas.

En el sitio del hecho trabajaron efectivos policiales y personal especializado, quienes realizaron las pericias correspondientes y las primeras diligencias para establecer cómo se produjo el accidente y determinar eventuales responsabilidades.

La causa quedó bajo investigación de la Justicia, que continuará recabando testimonios y elementos probatorios para esclarecer lo sucedido.