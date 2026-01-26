Rosario: brutal pelea a la salida de un boliche dejó a un joven con la mandíbula fracturada

El herido debió recibir atención médica y fue derivado al hospital local tras el violento episodio.

Hoy 10:43

Este fin de semana se desató una brutal pelea a la salida de un boliche de Rosario y, en medio del conflicto, un joven terminó con la mandíbula fracturada.

El violento episodio ocurrió en la madrugada de este domingo en el local nocturno Blue, ubicado en el barrio Alberdi. La secuencia fue filmada por vecinos de la zona que luego compartieron el video en redes.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la pelea comenzó luego de que el boliche cerrara sus puertas. Enseguida los vecinos alertaron a la policía que, poco después, llegó al lugar.

En las imágenes se puede observar a varios grupos de jóvenes dispersos en el cruce de la avenida Colombres y Castagnino, en un sector de la costanera. En una de las secuencias, se ve cómo los agentes redujeron a un chico que se encontraba parado en el medio de la calle.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima sufrió una fractura de mandíbula y debió ser trasladada al hospital local.

Según reportó La Capital, durante la disputa se podían escuchar gritos y corridas que alertaron a los vecinos del barrio. En declaraciones al mismo portal, aseguraron que este tipo de episodios ocurren constantemente. “Todos los fines de semana pasa lo mismo: música fuerte, peleas e incidentes en la costanera. Es tierra de nadie”, lamentó una mujer.

Además, los residentes de la zona aseguran haber realizado denuncias reiteradas tanto al 147, número de atención municipal, como al 911. Pese a ello, la respuesta brindada, sostienen, no produce mejoras. “Llamamos y no hacen absolutamente nada. El video es del domingo a la mañana y muestra lo que vivimos los vecinos de Alberdi todos los fines de semana”, añadió otra testigo.