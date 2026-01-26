EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Martes 27 de enero: de 06:00 a 09:00 hs afectando a las localidades de Santos Lugares y Las Delicias (dptos. Alberdi y Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte de la ciudad de Beltran, zona rural de Colonia Jaime (dpto. Robles) y Puestito de San Antonio (dpto. Capital); de 09:00 a 12:00hs afectando a las localidades de Brea Pozo, Brea Pozo Viejo y San Juan (dpto. San Martín), Tramo 20 y Huaycurú (dpto. Banda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Cuyoj (dpto. Banda) y de 11:00 a 14:00 hs afectando a la localidad de Sauce Bajada (dpto. Banda).
Miércoles 28 de enero: de 07:00 a 10:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 2° Ampliación de la ciudad Capital; de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de la ciudad de Beltran (barrio Centro, entre Av. 27 de Abril, Av. San Martín, 25 de mayo y RN34); de 09:30 a 12:30 hs afectando al barrio Juan Díaz Solís Ampliación de la ciudad Capital y de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Los Núñez (dpto. Capital).