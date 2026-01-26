Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 ENE 2026 | 32º
X
Locales

EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:47

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Martes 27 de enero: de 06:00 a 09:00 hs afectando a las localidades de Santos Lugares y Las Delicias (dptos. Alberdi y Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte de la ciudad de Beltran, zona rural de Colonia Jaime (dpto. Robles) y Puestito de San Antonio (dpto. Capital); de 09:00 a 12:00hs afectando a las localidades de Brea Pozo, Brea Pozo Viejo y San Juan (dpto. San Martín), Tramo 20 y Huaycurú (dpto. Banda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Cuyoj (dpto. Banda) y de 11:00 a 14:00 hs afectando a la localidad de Sauce Bajada (dpto. Banda).

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Miércoles 28 de enero: de 07:00 a 10:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 2° Ampliación de la ciudad Capital; de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de la ciudad de Beltran (barrio Centro, entre Av. 27 de Abril, Av. San Martín, 25 de mayo y RN34); de 09:30 a 12:30 hs afectando al barrio Juan Díaz Solís Ampliación de la ciudad Capital y de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Los Núñez (dpto. Capital).

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. A plena luz del día: robó en una vivienda y fue detenido tras un rápido operativo en Añatuya
  3. 3. Obras Públicas de la Capital realizó trabajos de mantenimiento vial en el barrio Los Flores ampliación
  4. 4. Qué se sabe hasta ahora del crimen del Bº Centenario: descartan el disparo y apuntan a un ataque con un adoquín
  5. 5. Enfrentamiento armado entre bandas en el barrio Juramento dejó una mujer baleada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT