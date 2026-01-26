Un colectivo de tour de compras quedó varado tras caer en un pozo en Añatuya

El incidente ocurrió en la Ruta 92, intersección con Circunvalación, y generó demoras mientras el vehículo era removido.

Lo que debía ser el tramo final de un extenso viaje comercial terminó en un inesperado incidente vial. Cerca de las 7 de la mañana de este lunes, un colectivo afectado a tours de compras quedó varado tras caer en un profundo pozo sobre la banquina, en la intersección de la Ruta Provincial 92 y la avenida Circunvalación, en Añatuya.

El vehículo, que transportaba pasajeros y mercadería desde Bolivia hacia la provincia de Buenos Aires, era conducido por un hombre de apellido Maciel. Según relató el chofer, el accidente se produjo cuando intentó realizar una maniobra de retroceso para descender a la banquina.

En ese momento, la rueda trasera derecha perdió apoyo y cayó dentro de una excavación de grandes dimensiones. Debido al peso de la unidad, el colectivo quedó inclinado y atrapado, obstruyendo casi la mitad de la calzada.

Personal policial se hizo presente de inmediato y montó un operativo de reducción de velocidad para evitar siniestros viales, ya que se trata de una zona de alto tránsito. Durante varias horas, la ruta permaneció habilitada a media calzada.

Finalmente, con la ayuda de maquinaria pesada, el colectivo logró ser removido. Se solicitó a los conductores circular con extrema precaución por el sector mientras se desarrollaban las tareas.