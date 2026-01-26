Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 ENE 2026 | 32º
X
Policiales

Un colectivo de tour de compras quedó varado tras caer en un pozo en Añatuya

El incidente ocurrió en la Ruta 92, intersección con Circunvalación, y generó demoras mientras el vehículo era removido.

Hoy 10:51

Lo que debía ser el tramo final de un extenso viaje comercial terminó en un inesperado incidente vial. Cerca de las 7 de la mañana de este lunes, un colectivo afectado a tours de compras quedó varado tras caer en un profundo pozo sobre la banquina, en la intersección de la Ruta Provincial 92 y la avenida Circunvalación, en Añatuya.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El vehículo, que transportaba pasajeros y mercadería desde Bolivia hacia la provincia de Buenos Aires, era conducido por un hombre de apellido Maciel. Según relató el chofer, el accidente se produjo cuando intentó realizar una maniobra de retroceso para descender a la banquina.

En ese momento, la rueda trasera derecha perdió apoyo y cayó dentro de una excavación de grandes dimensiones. Debido al peso de la unidad, el colectivo quedó inclinado y atrapado, obstruyendo casi la mitad de la calzada.

Personal policial se hizo presente de inmediato y montó un operativo de reducción de velocidad para evitar siniestros viales, ya que se trata de una zona de alto tránsito. Durante varias horas, la ruta permaneció habilitada a media calzada.

Finalmente, con la ayuda de maquinaria pesada, el colectivo logró ser removido. Se solicitó a los conductores circular con extrema precaución por el sector mientras se desarrollaban las tareas.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. A plena luz del día: robó en una vivienda y fue detenido tras un rápido operativo en Añatuya
  3. 3. Obras Públicas de la Capital realizó trabajos de mantenimiento vial en el barrio Los Flores ampliación
  4. 4. Qué se sabe hasta ahora del crimen del Bº Centenario: descartan el disparo y apuntan a un ataque con un adoquín
  5. 5. Enfrentamiento armado entre bandas en el barrio Juramento dejó una mujer baleada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT