“Tienen una amistad hermosa”: Moria Casán habló de la relación entre Sofía Gala y Fito Páez

La conductora se refirió al romántico posteo de Fito Páez por el cumpleaños de Sofía Gala y la respuesta de su hija que despertaron rumores de romance.

Fito Páez sorprendió desde las redes sociales al dedicarle un romántico mensaje a Sofía Gala por su cumpleaños número 39, el cual fue devuelto también de la misma forma por la actriz.

"Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", escribió el cantante en su cuenta de Instagram junto a una imagen de los dos en un avión.

Sofía Gala contestó la publicación subiendo aún más el tono sentimental del mensaje: "Te lo digo de nuevo: ¿podes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".

Lo cierto es que este cruce de mensajes desde la virtualidad despertó los rumores de romance entre el músico y la actriz, algo que se desconocía de la cercana relación que tenían.

En ese contexto, Moria Casán se refirió en su programa La mañana con Moria (El Trece) a la relación que mantiene su hija con el cantante hace muchos años y dio detalles al respecto.

“¿Qué pasó el fin de semana con ese posteo de Sofía Gala y Fito Páez?”, le preguntó Nazarena Di Serio a la conductora, quien se mostró con precaución a la hora de hablar pero que confirmó que ellos se conocen hace hucho tiempo.

"Yo no hablo con Sofía, me ladra si le llego a preguntar de esto. Le tengo respeto", dijo en un primer momento. Y luego amplió: “A mí me gusta Páez como un todo porque es un hombre de una calidad humana extraordinaria, de una sensibilidad única, y un hombre que da mucho amor".

“Lo que puedo contar es que Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez se aman profundamente, se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde hace añares”, siguió la One, quien confirmó que Fito le regaló flores a su hija.

Y recordó: "Páez es un hombre extraordinario que da mucho amor Por ejemplo, cuando Sofía presentó su banda, lo hizo en la casa de él frente a Plaza San Martín, nos hizo una cena impresionante porque como anfitrión en lo máximo, es un Dios".

"Y ahí, él la ayudó para que pueda presentar su banda. Y, después, íbamos a ir todos de vacaciones a la casa de Fito en Troncoso, Brasil, pero yo empecé el programa pero se fue Sofía con Dante y pasó unos días con él divino. Ellos se quieren mucho”, confió Moría Casán.

“Mi hija es muy privada, a mí me cuesta charlar de sus cosas emocionales, salvo que blanquee mucho y te presente todo. Se respetan, se quieren y Fito hace muchos años que está en la vida de mi hija. Cuando fue a tener a Dante, uno de los primeros que llegó a la clínica fue Rodolfo. Está ahí en la vida de mi hija", concluyó la conductora a puro elogio por cómo se comporta Fito Páez con Sofía Gala.