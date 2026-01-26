Ingresar
Buscan a “Tigresa”, una gatita de tres meses desaparecida en el barrio Campo Contreras

La pequeña se perdió el viernes por la mañana. Su familia ofrece recompensa y pide la colaboración de los vecinos para poder encontrarla.

Hoy 12:06
Tigresa

Una familia del barrio Campo Contreras atraviesa momentos de angustia tras la desaparición de su gatita “Tigresa”, una cachorra de apenas tres meses de vida.

La mascota se extravió el viernes 23 de enero por la mañana en la manzana 58 del barrio Campo Contreras. Se trata de una hembra pequeña, y sus dueños temen que haya sido levantada por alguna persona que la haya encontrado sola.

Desde la familia informaron que Tigresa es muy querida y que tanto ellos como su mamá gatuna la están esperando. Por este motivo, solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero y ofrecen recompensa a quien pueda aportar datos certeros.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 385 5977026.

