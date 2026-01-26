Alerta en Villa Salavina por el preocupante aumento del caudal del río Saladillo del Rosario

La Comisión Municipal activó un operativo preventivo y asiste a familias afectadas en sectores donde el agua ya ingresó.

Hoy 12:17

La crecida del caudal del río Saladillo del Rosario genera preocupación en Villa Salavina, donde autoridades municipales llevan adelante un operativo preventivo en las zonas ribereñas, ante el ingreso de agua en algunos sectores y el aislamiento de familias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la Comisión Municipal informaron que se realizan recorridos por las áreas cercanas al río con el objetivo de relevar la situación y asistir a los vecinos afectados. En ese marco, solicitaron a las familias ribereñas extremar todas las medidas de precaución y mantenerse en contacto permanente con las autoridades ante cualquier inconveniente.

Salavina

El comisionado municipal, Jorge Marino, explicó que “ante la crecida del caudal del río Saladillo del Rosario, estamos recorriendo la zona y visitando a la población que vive a la vera del río, con el fin de solicitarles que extremen todas las medidas, ya que está llegando mucho caudal de agua”.

Asimismo, detalló que “hemos encontrado algunas zonas donde el agua del río ya está ingresando, y estamos asistiendo a las familias que quedaron aisladas, debido a que el agua avanzó sobre el camino al puente de Sabagasta, encontrándose a ambos lados del mismo”.

Salavina

Finalmente, Marino remarcó que la comuna de Villa Salavina trabaja de manera preventiva para resguardar a la comunidad. “El objetivo de este operativo es cuidar a los vecinos y sus bienes, procurando impedir que la crecida del río genere inconvenientes de gravedad”, concluyó.