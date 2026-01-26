Buscan intensamente a “Sacachispa”, un perrito perdido en el barrio Parque del Río III

El animal se extravió el 31 de diciembre por la tarde. Su familia pide la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo.

Hoy 12:41

Una familia del barrio Parque del Río III vive momentos de profunda preocupación tras la desaparición de su perrito “Sacachispa”, muy querido por todos en el hogar.

El perro se perdió el pasado 31 de diciembre por la tarde, cuando se encontraban dándole de comer a sus perros. En ese momento, al abrir la puerta, Sacachispa se asustó por la presencia de otros animales y salió corriendo, sin que pudieran alcanzarlo.

El perrito es de raza caniche mini toy, tiene 6 años de edad y se caracteriza por su cola larga. Se perdió en la zona de la manzana 78, lote 5, del barrio Parque del Río 3.

La familia solicita la colaboración de la comunidad y pide que, ante cualquier dato que permita dar con su paradero, se comuniquen a los teléfonos 385 4189932 o 385 6218381.